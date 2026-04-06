Иран: Ближний Восток сгорит дотла из-за США
6 апреля 202600:33
Ближний Восток «сгорит дотла» из-за действий Вашингтона, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя парламента Ирана Мохаммада Багера Галибафа.
По его словам, это станет адом для каждой семьи. Парламентарий обратился к администрации США и указал, что она упорно выполняет приказы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Ранее Иран отверг предложение США о перемирии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
