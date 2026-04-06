СМИ: Дети ранены в результате атаки ВСУ в Новороссийске
6 апреля 202602:01
Восемь человек, среди которых двое детей, получили травмы в результате атаки Вооруженных сил Украины в Новороссийске, сообщает Telegram-канал Mash.
Всех госпитализировали, им оказывают помощь. Беспилотники атакуют Новороссийск, Анапу, Геленджик и Сочи.
В Новороссийске обломки БПЛА также обнаружили на территории нескольких предприятий. Повреждены шесть многоквартирных домов и два частных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Баканов заявил, что МКС сведут с орбиты по плану в 2030 году
- Военные сбили над регионами России 50 дронов ВСУ
- Посол РФ предупредил о возможных асимметричных мерах на фоне угроз Лондона
- СМИ: США, Иран и посредники обсуждают перемирие на 45 дней
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей