СМИ: Дети ранены в результате атаки ВСУ в Новороссийске

Восемь человек, среди которых двое детей, получили травмы в результате атаки Вооруженных сил Украины в Новороссийске, сообщает Telegram-канал Mash.

СМИ: Около 180 рейсов задержаны в Краснодарском крае из-за атаки украинских БПЛА

Всех госпитализировали, им оказывают помощь. Беспилотники атакуют Новороссийск, Анапу, Геленджик и Сочи.

В Новороссийске обломки БПЛА также обнаружили на территории нескольких предприятий. Повреждены шесть многоквартирных домов и два частных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
