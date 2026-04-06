В РПЦ предложили заменить обществознание на уроки православия
Предмет «Обществознание» в старших классах российских школ необходимо заменить «Основами православной культуры» (ОПК), сообщил в эфире «ОТВ» член Высшего церковного совета РПЦ, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).
По его словам, вопросы этики, этикета или даже знания или незнания обществознания менее важны, чем вопросы смысла жизни, «которые бог открыл нам».
«Это серьезный фундамент, зная который, человек не совершит тех преступлений, о которых рассказывают на уроках обществознания», — указал священник.
По его словам, в настоящее время в РФ 46% четвероклассников изучают «Основы православной культуры», однако этот показатель нужно увеличить в целом по школе с учетом того, что «75% россиян ассоциируют себя с православным христианством». Митрополит напомнил, что с 1 сентября текущего года в школах вводится новый обязательный предмет — «Духовно-нравственная культура России».
Ранее в РПЦ заявили, что уныние грозит душе и стоит в одном ряду с убийством, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
