СМИ: Около 180 рейсов задержаны в Краснодарском крае из-за атаки украинских БПЛА

Около 180 рейсов задержаны в трёх аэропортах Краснодарского края из-за массированной атаки беспилотных летательных аппаратов Украины, которая длится больше трёх часов, сообщает Telegram-канал Mash.

Средства ПВО за семь часов сбили над Россией 49 беспилотников ВСУ

В воздушной гавани Краснодара задержали 45 рейсов на вылет и 29 на прилёт. В Сочи не могут вылететь 45 рейсов, 58 задержаны на посадку. В Геленджике три рейса ожидают вылета, столько же задержаны на посадку.

В Новороссийске украинский беспилотник врезался в жилую многоэтажку — обломки повредили около пяти квартир. Пострадали три человека.

ФОТО: РИА Новости
