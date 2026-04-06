СМИ: Около 180 рейсов задержаны в Краснодарском крае из-за атаки украинских БПЛА
6 апреля 202600:10
Около 180 рейсов задержаны в трёх аэропортах Краснодарского края из-за массированной атаки беспилотных летательных аппаратов Украины, которая длится больше трёх часов, сообщает Telegram-канал Mash.
В воздушной гавани Краснодара задержали 45 рейсов на вылет и 29 на прилёт. В Сочи не могут вылететь 45 рейсов, 58 задержаны на посадку. В Геленджике три рейса ожидают вылета, столько же задержаны на посадку.
В Новороссийске украинский беспилотник врезался в жилую многоэтажку — обломки повредили около пяти квартир. Пострадали три человека.
