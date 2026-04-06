В Новороссийске обломки дрона попали в многоквартирный дом
В Новороссийске обломки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины попали в многоквартирный дом, сообщил в Telegram глава города Андрей Кравченко.
По его словам, это произошло в Южном внутригородском районе. На место прибыли сотрудники специальных и экстренных служб. На базе школы №29 организован пункт временного размещения. Кравченко также указал, что также поступила информация о возгораниях в Восточном внутригородском районе. Отражение атаки на город продолжается.
По сообщению Telegram-канала Mash, по предварительным данным, в результате налета беспилотников трое человек пострадали. Двух женщин и мужчину увезли в больницу.
Ранее два человека погибли в результате атаки БПЛА ВСУ по трактору, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
