В Новороссийске обломки дрона попали в многоквартирный дом

По его словам, это произошло в Южном внутригородском районе. На место прибыли сотрудники специальных и экстренных служб. На базе школы №29 организован пункт временного размещения. Кравченко также указал, что также поступила информация о возгораниях в Восточном внутригородском районе. Отражение атаки на город продолжается.

По сообщению Telegram-канала Mash, по предварительным данным, в результате налета беспилотников трое человек пострадали. Двух женщин и мужчину увезли в больницу.

Ранее два человека погибли в результате атаки БПЛА ВСУ по трактору, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

