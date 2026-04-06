Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов
Мэр Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев сообщил в Telegram об уходе в отставку.
Он был избран на должность в ноябре 2024 года. По словам градоначальника, он остается жить и работать в городе, но уже в другой должности. Глава краевого центра указал, что за время его работы в городе дважды вводили режим ЧС — после землятрясения в июле 2025 года и во время снежных циклонов в начале текущего года.
Беляев отметил, что не получилось быстро решить накопившиеся за несколько лет проблемы. «К сожалению, не удалось в достаточной мере организовать работу по ликвидации последствий аномальных снегопадов»,— написал он. Чиновник выразил надежду, что новый глава Петропавловска-Камчатского «учтет допущенные промахи».
Ранее в Петропавловске-Камчатском из-за схода снега погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
