Трамп пригрозил «безумным ублюдкам» адом из-за «чертова пролива»
Американский президент Дональд Трамп выступил с резким заявлением в адрес Ирана.
В соцсети Truth Social глава государства потребовал немедленно разблокировать Ормузский пролив для судоходства. «Откройте чертов пролив, вы, безумные ублюдки, иначе будете жить в аду – просто посмотрите! Хвала Аллаху», – следует из сообщения президента США.
Он отметил, что 7 апреля станет «Днем электростанций и мостов» в Иране, указав, что подобного республика еще не видела.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана осталось двое суток на сделку или на страну «обрушится ад», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Баканов заявил, что МКС сведут с орбиты по плану в 2030 году
- Военные сбили над регионами России 50 дронов ВСУ
- Посол РФ предупредил о возможных асимметричных мерах на фоне угроз Лондона
- СМИ: США, Иран и посредники обсуждают перемирие на 45 дней
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей