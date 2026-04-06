Трамп пригрозил «безумным ублюдкам» адом из-за «чертова пролива»

Американский президент Дональд Трамп выступил с резким заявлением в адрес Ирана.

В соцсети Truth Social глава государства потребовал немедленно разблокировать Ормузский пролив для судоходства. «Откройте чертов пролив, вы, безумные ублюдки, иначе будете жить в аду – просто посмотрите! Хвала Аллаху», – следует из сообщения президента США.

Он отметил, что 7 апреля станет «Днем электростанций и мостов» в Иране, указав, что подобного республика еще не видела.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана осталось двое суток на сделку или на страну «обрушится ад», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
