В Екатеринбурге круглосуточно мониторят домовые чаты и соцсети в поисках «экстремизма»
Власти Екатеринбурга организовали круглосуточую слежку за домовыми чатами, социальными сетями, блогами и СМИ, сообщает «Официальный портал Екатеринбурга» со ссылкой на замдиректора департамента информационной политики городской администрации Арсений Ваганов.
По его словам, мониторинг ведется «для предотвращения распространения экстремистских материалов и фейковой информации в интернете». Как заявил замначальника управления МВД по Екатеринбургу Андрей Ершов, «главным каналом вовлечения в противоправную деятельность являются мессенджеры», а основной группой риска — молодежь.
Отслеживать домовые чаты стали после того, как в декабре 2025 года президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий все управляющие компании страны перевести общение с жителями в государственный мессенджер Max.
