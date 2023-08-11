Шереметьево запускает прямые авиарейсы на Бали
Прямые рейсы из Москвы на индонезийский остров Бали появились в расписании на сайте аэропорта Шереметьево, сообщает РИА Новости.
Первый из них запланирован на 20 сентября. Перевозчиком выступит дочернее предприятия «Аэрофлота», авиакомпания «Россия». Еженедельно можно будет улететь из российской столицы на знаменитый мировой курорт по средам и воскресеньям.
До этого момента прямых рейсов из России на Бали не было. Туристом приходилась добираться туда с пересадками. Как отмечается, индонезийскую визу россияне смогут получить по прибытию в аэропорту Денпасар.
Ранее стало известно, что власти Бали ужесточили контроль за въезжающими туристами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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