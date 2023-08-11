Шереметьево запускает прямые авиарейсы на Бали

Прямые рейсы из Москвы на индонезийский остров Бали появились в расписании на сайте аэропорта Шереметьево, сообщает РИА Новости.

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Первый из них запланирован на 20 сентября. Перевозчиком выступит дочернее предприятия «Аэрофлота», авиакомпания «Россия». Еженедельно можно будет улететь из российской столицы на знаменитый мировой курорт по средам и воскресеньям.

До этого момента прямых рейсов из России на Бали не было. Туристом приходилась добираться туда с пересадками. Как отмечается, индонезийскую визу россияне смогут получить по прибытию в аэропорту Денпасар.

Ранее стало известно, что власти Бали ужесточили контроль за въезжающими туристами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Фомичев
ТЕГИ:АвиасообщениеРоссияИндонезияШереметьево

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