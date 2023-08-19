Для российских туристов могут в будущем отменить визы в КНР

По его словам, на сегодняшний день уже отменены визы для туристических групп.



Дипломат отметил, что для реализации этого необходимо решить ряд вопросов, касающихся безопасности и мигрантов, особенно в регионе Дальнего Востока.

Жителям Дальнего Востока больше интересно поехать в Китай, чем в Северную Корею, заявил ранее «Радиоточке НСН» вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

