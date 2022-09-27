«Аэрофлот» возобновит полёты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
«Аэрофлот» возобновит регулярные перевозки из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Как отмечается в официальном релизе российской авиакомпании, ежедневные рейсы возобновятся с октября. Перевозки на популярные курорты Красного моря будут выполняться из терминала «С» аэропорта Шереметьево лайнерами Airbus A330.
Ранее в авиакомпании сообщили, что 9 октября будет восстановлено регулярное воздушное сообщение с Коломбо (Шри-Ланка), с 30 октября самолёты полетят в Бангкок (Таиланд), а со 2 ноября в Гоа.
Между тем, ранее вице-президент профсоюза лётного состава России Олег Приходько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что мобилизация гражданских пилотов сильно ударит по российской авиаотрасли.
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