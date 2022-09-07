«Аэрофлот» подписал соглашение о поставке 339 отечественных самолетов

Совбез ООН в среду соберется на второе за два дня заседание по Украине Гибель коменданта Бердянска не подтвердилась СМИ: ЕС и США увеличили закупки алюминия и никеля из РФ Трасс впервые выступила в роли премьера Великобритании США уведомили РФ об испытательном пуске МБР Minuteman III