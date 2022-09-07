«Аэрофлот» подписал соглашение о поставке 339 отечественных самолетов
Авиакомпания «Аэрофлот» и Объединённая авиастроительная корпорация подписали в рамках ВЭФ соглашение, которое предполагает поставку 339 российских самолётов до 2030 года, сообщает РИА Новости.
Документом предусматривается поставка 210 лайнеров МС-21, 89 самолетов SSJ New и 40 бортов Ту-214. ОАК начнёт поставки с 2023 года. Первыми авиакомпания получит SSJ New (две единицы).
Напомним, генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что основной фокус авиакомпании будет на подготовке к эксплуатации отечественных воздушных судов.
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