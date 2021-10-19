«Аэрофлот» возобновил продажу субсидированных билетов для дальневосточников

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила продажу субсидированных билетов для жителей Дальнего Востока, сообщает телеканал «360».

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Кабмин выделил на эти цели дополнительные средства, которые позволят увеличить объем льготных пассажирских перевозок. Стоимость авиабилета составляет 7 тысяч 650 рублей в одну сторону для взрослого и 5 тысяч 740 рублей для ребенка от двух до 12 лет. Стоимость указана со всеми таксами и сборами.

Билеты по субсидируемому тарифу могут купить все дальневосточники, имеющие постоянную регистрацию в регионе. Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы «Аэрофлот» из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Магадана в Москву и обратно.

Ранее «Аэрофлот» договорился с компанией «Газпром нефть» развивать производство и применение устойчивого авиационного топлива.

Это позволит повысить экологическую эффективность и уменьшит карбоновый след воздушных перевозок.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:АвиабилетыДальний ВостокАэрофлот
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