«Аэрофлот» возобновил продажу субсидированных билетов для дальневосточников
Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила продажу субсидированных билетов для жителей Дальнего Востока, сообщает телеканал «360».
Кабмин выделил на эти цели дополнительные средства, которые позволят увеличить объем льготных пассажирских перевозок. Стоимость авиабилета составляет 7 тысяч 650 рублей в одну сторону для взрослого и 5 тысяч 740 рублей для ребенка от двух до 12 лет. Стоимость указана со всеми таксами и сборами.
Билеты по субсидируемому тарифу могут купить все дальневосточники, имеющие постоянную регистрацию в регионе. Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы «Аэрофлот» из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Магадана в Москву и обратно.
Ранее «Аэрофлот» договорился с компанией «Газпром нефть» развивать производство и применение устойчивого авиационного топлива.
Это позволит повысить экологическую эффективность и уменьшит карбоновый след воздушных перевозок.
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