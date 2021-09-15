Руководство «Аэрофлота» обсудило с бортпроводниками уровень зарплат

Генеральный директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов встретился с летным составом, пилотами и представителями первичной профсоюзной организации авиакомпании, чтобы обсудить развитие маршрутной сети и уровень зарплат, сообщает телеканал «360».

«Аэрофлот» назвал условие возвращения пилотам «допандемийных» зарплат

Принято решение о пересмотре системы оплаты для бортпроводников с 1 сентября, напомнил гендиректор перевозчика. Речь идет о повышении почасовой ставки в совокупности с увеличением налета. В результате рядовой бортпроводник будет получать в пределах от 100 до 150 тысяч рублей в месяц в зависимости от фактического налета.

В настоящее время разрабатывается вопрос изменения системы оплаты летных экипажей.

Ранее Полубояринов заявлял, что «Аэрофлот» может вернуть заработные платы пилотов на допандемийный уровень в том случае, если летом будущего года сохранится текущий объем внутренних перевозок, а зарубежные составят хотя бы 70% к уровню 2019 года.

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ФОТО: Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
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