Руководство «Аэрофлота» обсудило с бортпроводниками уровень зарплат
Генеральный директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов встретился с летным составом, пилотами и представителями первичной профсоюзной организации авиакомпании, чтобы обсудить развитие маршрутной сети и уровень зарплат, сообщает телеканал «360».
Принято решение о пересмотре системы оплаты для бортпроводников с 1 сентября, напомнил гендиректор перевозчика. Речь идет о повышении почасовой ставки в совокупности с увеличением налета. В результате рядовой бортпроводник будет получать в пределах от 100 до 150 тысяч рублей в месяц в зависимости от фактического налета.
В настоящее время разрабатывается вопрос изменения системы оплаты летных экипажей.
Ранее Полубояринов заявлял, что «Аэрофлот» может вернуть заработные платы пилотов на допандемийный уровень в том случае, если летом будущего года сохранится текущий объем внутренних перевозок, а зарубежные составят хотя бы 70% к уровню 2019 года.
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