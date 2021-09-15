Руководство «Аэрофлота» обсудило с бортпроводниками уровень зарплат

Принято решение о пересмотре системы оплаты для бортпроводников с 1 сентября, напомнил гендиректор перевозчика. Речь идет о повышении почасовой ставки в совокупности с увеличением налета. В результате рядовой бортпроводник будет получать в пределах от 100 до 150 тысяч рублей в месяц в зависимости от фактического налета.

В настоящее время разрабатывается вопрос изменения системы оплаты летных экипажей.

Ранее Полубояринов заявлял, что «Аэрофлот» может вернуть заработные платы пилотов на допандемийный уровень в том случае, если летом будущего года сохранится текущий объем внутренних перевозок, а зарубежные составят хотя бы 70% к уровню 2019 года.

