«Аэрофлот» увеличит количество рейсов между Москвой и Антальей
Авиакомпания «Аэрофлот» на летний период увеличила число рейсов из Москвы в турецкую Анталью, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Отмечается, что теперь из российской столицы на турецкий курорт будет летать 45 рейсов в неделю вместо 21.
Из столичного аэропорта «Шереметьево» ежедневно будут летать семь рейсов авиакомпании. Таким образом, количество летних рейсов в Анталью в этом году выросло на 29% по сравнению с показателями прошлого года.
Ранее стало известно, что «Аэрофлот» начнет выполнять собственные рейсы из Москвы в столицу Калмыкии Элисту, напоминает «Радиоточка НСН». В летнее сезонное расписание авиакомпании вошли три рейса в неделю.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru