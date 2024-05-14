«Аэрофлот» увеличит количество рейсов между Москвой и Антальей

Отмечается, что теперь из российской столицы на турецкий курорт будет летать 45 рейсов в неделю вместо 21.

Из столичного аэропорта «Шереметьево» ежедневно будут летать семь рейсов авиакомпании. Таким образом, количество летних рейсов в Анталью в этом году выросло на 29% по сравнению с показателями прошлого года.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» начнет выполнять собственные рейсы из Москвы в столицу Калмыкии Элисту, напоминает «Радиоточка НСН». В летнее сезонное расписание авиакомпании вошли три рейса в неделю.

