«Аэрофлот» начинает регулярные рейсы в Абу-Даби
Авиакомпания «Аэрофлот» запустила регулярные рейсы в Абу-Даби, сообщает пресс-служба компании.
Рейсы SU0530/0531 из Москвы в столицу Объединенных Арабских Эмиратов будут выполняться по вторникам, пятницам и субботам. Перелеты будут осуществляться на среднемагистральных самолетах Boeing 737-800.
Как сообщалось ранее, власти Евросоюза обсуждают возможность введения ограничительных мер против авиакомпании «Аэрофлот» в рамках нового пакета санкций против Минска из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,0 млн+39 256 / сут.
Умерли
254 тыс.+214 тыс. / сут.
Выздоровели
7,8 млн+33 802 / сут.
- В ДТП с автобусом в Москве пострадали три человека
- В ПФР рассказали, как выйти на пенсию в 50 лет
- «Аэрофлот» начинает регулярные рейсы в Абу-Даби
- В Грузии раскритиковали европейских политиков за поддержку Саакашвили
- Участники климатической конференции CОР26 пришли к соглашению
- СМИ: В Британии посмеялись над генералом из-за «случайной» войны с Россией
- Два спутника готовят к запуску 6 декабря с Байконура
- Прокуратура отреагировала на жалобу Уилана на сотрудника мордовской колонии
- Лукашенко «тормошит» Путина ради «Искандеров»
- Разработчики произведут программную донастройку высотомера станции «Луна-25»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru