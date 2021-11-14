«Аэрофлот» начинает регулярные рейсы в Абу-Даби

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила регулярные рейсы в Абу-Даби, сообщает пресс-служба компании.

В Еврокомиссии оценили вероятность санкций против «Аэрофлота»

Рейсы SU0530/0531 из Москвы в столицу Объединенных Арабских Эмиратов будут выполняться по вторникам, пятницам и субботам. Перелеты будут осуществляться на среднемагистральных самолетах Boeing 737-800.

Как сообщалось ранее, власти Евросоюза обсуждают возможность введения ограничительных мер против авиакомпании «Аэрофлот» в рамках нового пакета санкций против Минска из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОАЭТуризмАэрофлот
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