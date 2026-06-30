Галузин: Украина перешла к террору после атаки на детский автобус в Белоруссии

По его словам, это – «варварские акции», которые заслуживают осуждения и решительного противодействия. Дипломат напомнил заявление МИД Белоруссии, где назвали произошедшее преступной акцией. Галузин отметил, что солидарен с белорусскими друзьями: «мы с ними полностью на одной волне».

Ранее СК назвал причастных к атаке на белорусский автобус под Брянском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

