Галузин: Украина перешла к террору после атаки на детский автобус в Белоруссии

Киев, который атаковал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, от вербальных угроз в адрес Минска перешел к террору, сообщил RTVI заместитель главы МИД России Михаил Галузин.

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По его словам, это – «варварские акции», которые заслуживают осуждения и решительного противодействия. Дипломат напомнил заявление МИД Белоруссии, где назвали произошедшее преступной акцией. Галузин отметил, что солидарен с белорусскими друзьями: «мы с ними полностью на одной волне».

Ранее СК назвал причастных к атаке на белорусский автобус под Брянском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Галина Бутова
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