В Еврокомиссии оценили вероятность санкций против «Аэрофлота»

Евросоюз вряд ли введет ограничительные меры против российского авиаперевозчика «Аэрофлот» из-за ситуации с мигрантами в Белоруссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Европейской комиссии.

«Аэрофлот» опроверг сообщения о причастности к перевозке мигрантов в Белоруссию

По его словам, меры, скорее, возможны в отношении авиакомпаний, совершающих чартерные рейсы.

«Вероятнее всего, ЕС не будет вводить санкции против таких авиакомпаний, как Turkish Airlines или "Аэрофлот", а скорее — против компаний-операторов, которые принимают заказы и выполняют чартерные рейсы из тех регионов, из которых прибывают иммигранты», — отметил собеседник агентства.

Европейским чиновникам невыгодно вводить ограничения на полеты «Аэрофлота», поэтому такие угрозы ни к чему не приведут, заявил авиаэксперт, главный редактор Avia.ru Роман Гусаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
ТЕГИ:Санкции ЕСАэрофлот
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