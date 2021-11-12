В Еврокомиссии оценили вероятность санкций против «Аэрофлота»

По его словам, меры, скорее, возможны в отношении авиакомпаний, совершающих чартерные рейсы.

«Вероятнее всего, ЕС не будет вводить санкции против таких авиакомпаний, как Turkish Airlines или "Аэрофлот", а скорее — против компаний-операторов, которые принимают заказы и выполняют чартерные рейсы из тех регионов, из которых прибывают иммигранты», — отметил собеседник агентства.

Европейским чиновникам невыгодно вводить ограничения на полеты «Аэрофлота», поэтому такие угрозы ни к чему не приведут, заявил авиаэксперт, главный редактор Avia.ru Роман Гусаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

