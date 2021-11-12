В Еврокомиссии оценили вероятность санкций против «Аэрофлота»
Евросоюз вряд ли введет ограничительные меры против российского авиаперевозчика «Аэрофлот» из-за ситуации с мигрантами в Белоруссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Европейской комиссии.
По его словам, меры, скорее, возможны в отношении авиакомпаний, совершающих чартерные рейсы.
«Вероятнее всего, ЕС не будет вводить санкции против таких авиакомпаний, как Turkish Airlines или "Аэрофлот", а скорее — против компаний-операторов, которые принимают заказы и выполняют чартерные рейсы из тех регионов, из которых прибывают иммигранты», — отметил собеседник агентства.
Европейским чиновникам невыгодно вводить ограничения на полеты «Аэрофлота», поэтому такие угрозы ни к чему не приведут, заявил авиаэксперт, главный редактор Avia.ru Роман Гусаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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