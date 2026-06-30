СМИ: ЕС может подойти к зиме с минимальными запасами газа за 15 лет

По данным аналитиков, к предстоящей зиме газохранилища могут оказаться заполнены всего на 76%. Gas Infrastructure Europe считает, что это будет самый низкий уровень с 2011 года. В результате цены на газ зимой могут держаться на повышенном уровне из-за недостатка топлива.

Ранее стало известно, что отказ европейского союза от газа из России создаст зависимость от поставок сжиженного природного газа и не станет диверсификацией. Исключение одного источника из предложения европейского энергетического рынка не считается диверсификацией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

