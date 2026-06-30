Нехватка бензина: В России могут снизить стандарты топлива до «Евро-2»

Не исключено, что кабмин РФ временно согласится пойти на такой шаг, чтобы насытить внутренний рынок топливом. Выпуск моторного топлива, отличающегося от требований по качеству технического регламента ЕАЭС, позволит нарастить производство на сотни тысяч тонн в месяц.

В РФ может быть разрешен выпуск и обращение бензина и дизельного топлива классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». Данная мера может быть введена сроком на один год. Для бензина планируется ограничить содержание метанола на уровне 3%.

Продажа топлива стандарта «Евро-2» в России была запрещена с 2013 года. Бензин данного стандарта допускает большее содержание бензола, а дизельное топливо — снижение цетанового числа.

Ранее стало известно, что в России пока не принято решение о полном запрете экспорта дизельного топлива, однако этот вопрос по-прежнему рассматривается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

