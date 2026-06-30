Белоруссия предупредила Украину об ответе в случае атаки по своей территории
Власти Белоруссии задействуют все средства, если Украина попытается вторгнуться на территорию страны, заявил RT заместитель главы белорусского МИД Игорь Секрета.
«Если граница будет без разрешения или, так сказать, агрессивно пересечена, мы ответим с применением всего нашего потенциала и всех средств. И наши украинские соседи это знают», — сообщил дипломат.
Так глава ведомства отреагировал на вопрос ведущего об «открытых угрозах» со стороны Киева и вероятном вторжении или ударе ВСУ по белорусской территории.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский через несколько дней после удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области пригрозил президенту Александру Лукашенко новыми атаками из-за якобы использования белорусской территории для корректировки ударов ВС России по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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