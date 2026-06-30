Белоруссия предупредила Украину об ответе в случае атаки по своей территории

Власти Белоруссии задействуют все средства, если Украина попытается вторгнуться на территорию страны, заявил RT заместитель главы белорусского МИД Игорь Секрета.

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«Если граница будет без разрешения или, так сказать, агрессивно пересечена, мы ответим с применением всего нашего потенциала и всех средств. И наши украинские соседи это знают», — сообщил дипломат.

Так глава ведомства отреагировал на вопрос ведущего об «открытых угрозах» со стороны Киева и вероятном вторжении или ударе ВСУ по белорусской территории.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский через несколько дней после удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области пригрозил президенту Александру Лукашенко новыми атаками из-за якобы использования белорусской территории для корректировки ударов ВС России по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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