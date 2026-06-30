В РАНХиГС начали вербовать в отряды по борьбе с дронами

Из рассылки следует, что служба длится год, ежемесячные выплаты составляют 200 тыс. рублей. Также предусмотрены премии за сбитые беспилотники и социальные гарантии для членов семьи. Утверждается, что контракт заключается с Минобороны РФ, однако добровольцы не являются военнослужащими и не могут быть направлены в зону проведения специальной военной операции.

Подобные объявления появились в Telegram-канале московской ВШЭ и на сайте МАИ. Во ВШЭ студентам предлагают взять академический отпуск на время службы с прохождением 30-дневного обучения в Москве и области.

Ранее Хабаровский радиотехнический завод представил свои первые дроны для СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

