В РАНХиГС начали вербовать в отряды по борьбе с дронами

Московский филиал РАНХиГС разослал учащимся и сотрудникам предложение о вступлении в добровольческий отряд «БАРС-Москва» для защиты неба столичного региона от беспилотных летательных аппаратов, сообщает «Осторожно, новости».

В вузах России появится курс по беспилотным системам

Из рассылки следует, что служба длится год, ежемесячные выплаты составляют 200 тыс. рублей. Также предусмотрены премии за сбитые беспилотники и социальные гарантии для членов семьи. Утверждается, что контракт заключается с Минобороны РФ, однако добровольцы не являются военнослужащими и не могут быть направлены в зону проведения специальной военной операции.

Подобные объявления появились в Telegram-канале московской ВШЭ и на сайте МАИ. Во ВШЭ студентам предлагают взять академический отпуск на время службы с прохождением 30-дневного обучения в Москве и области.

Ранее Хабаровский радиотехнический завод представил свои первые дроны для СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Пресс-служба Росгвардии
ТЕГИ:СтудентыБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры