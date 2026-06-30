В РАНХиГС начали вербовать в отряды по борьбе с дронами
Московский филиал РАНХиГС разослал учащимся и сотрудникам предложение о вступлении в добровольческий отряд «БАРС-Москва» для защиты неба столичного региона от беспилотных летательных аппаратов, сообщает «Осторожно, новости».
Из рассылки следует, что служба длится год, ежемесячные выплаты составляют 200 тыс. рублей. Также предусмотрены премии за сбитые беспилотники и социальные гарантии для членов семьи. Утверждается, что контракт заключается с Минобороны РФ, однако добровольцы не являются военнослужащими и не могут быть направлены в зону проведения специальной военной операции.
Подобные объявления появились в Telegram-канале московской ВШЭ и на сайте МАИ. Во ВШЭ студентам предлагают взять академический отпуск на время службы с прохождением 30-дневного обучения в Москве и области.
Ранее Хабаровский радиотехнический завод представил свои первые дроны для СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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