Россиян предупреждают об отключении входа через Apple и Google

Это произойдет с 6 июля, когда вход через Apple ID и Google станет недоступен по требованию закона №149-ФЗ. Клиентов просят привязать номер телефона, чтобы сохранить профиль.

Соответствующие поправки в законодательство, обязывающие владельцев и разработчиков программного обеспечения предоставлять доступ россиян к платформам в обход иностранных сервисов авторизации, были подписаны президентом Владимиром Путиным 26 июня. Штрафы для граждан составят 10–20 тыс. рублей, для должностных лиц — 30–50 тыс., для юрлиц — 500–700 тыс. рублей.

Российские формы для авторизации на сервисах не защитят от слежки, поэтому предпринимателей бессмысленно штрафовать за использование иностранных технологий вместо российских, рассказал ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин в беседе с НСН.

