Пашинян считает, что ограничения на ввоз продукции в Россию не являются санкциями

Введенные российскими властями ограничения на ввоз продукции из Армении не являются санкциями, заявил журналистам глава правительства страны Никол Пашинян.

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«Использовать слово «санкции» неверно. Санкций нет и быть не может», — указал премьер-министр.

Статистические данные показывают, что Армения при запрете продажи рыбы в Россию потеряет почти 100% доходов от экспорта этой продукции, так как РФ является крупнейшим покупателем рыбы у республики и единственным государством, ввозившим эту продукцию на крупные суммы. При этом экономисты говорят, что для россиян запрет ввоза рыбы из Армении не будет слишком заметен.

В России ограничили ввоз ряда товаров из республики, в том числе овощей, фруктов и алкоголя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Патрин
ТЕГИ:РоссияАрменияНикол Пашинян

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