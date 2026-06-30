Пашинян считает, что ограничения на ввоз продукции в Россию не являются санкциями

«Использовать слово «санкции» неверно. Санкций нет и быть не может», — указал премьер-министр.

Статистические данные показывают, что Армения при запрете продажи рыбы в Россию потеряет почти 100% доходов от экспорта этой продукции, так как РФ является крупнейшим покупателем рыбы у республики и единственным государством, ввозившим эту продукцию на крупные суммы. При этом экономисты говорят, что для россиян запрет ввоза рыбы из Армении не будет слишком заметен.

В России ограничили ввоз ряда товаров из республики, в том числе овощей, фруктов и алкоголя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

