«Это мнение одного человека, оно не выражает мнение всего общества и тем более всей индустрии гостеприимства. Очень сожалею о таких высказываниях. Сейчас есть некое напряжение и в обществе, и людям надо научиться правильно излагать свои мысли или воздержаться от различных высказываний в общественном поле. Такие люди сами представляют опасность в том плане, что их высказывания влияют на общее настроение. Я надеюсь, что больше таких инцидентов не будет. Нам надо провести по истечению сезона большую работу и подумать о том, что мы будем в информационное поле выпускать или не выпускать. Сейчас можно все что угодно сказать. И это очень влияет на настроение людей, и не только туристов», - считает Калягина.

Глава Абхазского союза туризма выразила надежду, что повторяющиеся высказывания относительно «бедных» туристов из России не повлияет на успешное проведение туристического сезона, начало которого подпортила также прохладная погода.

«У нас наконец-то наладилась погода, мы прекрасно принимаем туристов и очень этому рады. Все коллеги гостеприимны. Будем реабилитироваться, принимать с еще более горячим гостеприимством. Надеюсь, что получится этот сезон закончить с хорошими эмоциями», - добавила Калягина.

В июне в Абхазии уволили сотрудницу минтуризма Кристину Лакербая после ее слов о том, что республике не нужны бедные туристы из России. Однако ее слова не отпугнули россиян от Абхазии, рассказал НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.



