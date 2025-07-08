Абхазский союз туризма призвал своих граждан прекратить критиковать россиян
Организация выступила против высказываний о «бедных» туристах, потому что они не отражают настроение индустрии гостеприимства в республике и могут ей навредить, рассказала НСН глава Союза Анна Калягина.
В Абхазии необходимо ограничить в публичном пространстве резкие высказывания относительно российских туристов, потому что это может привести к провалу туристического сезона, начало которого и без того было подпорчено прохладной погодой, заявила НСН президент Абхазского союза туризма Анна Калягина.
Директор Фонда кино Абхазии Александр Басария посчитал россиян «угрозой нацбезопасности». Видео опубликовано в Telegram-канале Sovmin. Он заявил, что путешественники из РФ приезжают на курорт по недорогим путёвкам, а во время отдыха образуют «анклавы» и отказываются посещать кафе, клубы, экскурсии. Из-за этого страдает местный бизнес. Кинодеятель обвинил российских туроператоров в демпинге в сфере проживания и транспортной логистики. Басария призвал владельцев абхазских гостиниц прекратить сотрудничество с компаниями из РФ, предлагающими дешёвые поездки.
Калягина раскритиковала заявление абхазского деятеля.
«Это мнение одного человека, оно не выражает мнение всего общества и тем более всей индустрии гостеприимства. Очень сожалею о таких высказываниях. Сейчас есть некое напряжение и в обществе, и людям надо научиться правильно излагать свои мысли или воздержаться от различных высказываний в общественном поле. Такие люди сами представляют опасность в том плане, что их высказывания влияют на общее настроение. Я надеюсь, что больше таких инцидентов не будет. Нам надо провести по истечению сезона большую работу и подумать о том, что мы будем в информационное поле выпускать или не выпускать. Сейчас можно все что угодно сказать. И это очень влияет на настроение людей, и не только туристов», - считает Калягина.
Глава Абхазского союза туризма выразила надежду, что повторяющиеся высказывания относительно «бедных» туристов из России не повлияет на успешное проведение туристического сезона, начало которого подпортила также прохладная погода.
«У нас наконец-то наладилась погода, мы прекрасно принимаем туристов и очень этому рады. Все коллеги гостеприимны. Будем реабилитироваться, принимать с еще более горячим гостеприимством. Надеюсь, что получится этот сезон закончить с хорошими эмоциями», - добавила Калягина.
В июне в Абхазии уволили сотрудницу минтуризма Кристину Лакербая после ее слов о том, что республике не нужны бедные туристы из России. Однако ее слова не отпугнули россиян от Абхазии, рассказал НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
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