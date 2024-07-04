Абхазия стала самой дешевой страной для путешествий россиян

По его словам, стоимость путевок в Абхазию с вылетом из Москвы начинается от 29 тысяч рублей на человека. Эксперт уточнил, что сейчас по этой цене можно приобрести недельный тур, который включает перелет, трансфер и проживание в гостевом доме.

Мельник отметил, что между Абхазией и Турцией началась конкуренция по качеству обслуживания.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов ранее сообщил, что отельеры начали снижать цены на туры в Турцию из России из-за низкого спроса, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

