Абхазия стала самой дешевой страной для путешествий россиян
Абхазия стала самой дешевой страной для путешествий россиян, заявил «Ленте.ру» эксперт по туризму Николай Мельник.
По его словам, стоимость путевок в Абхазию с вылетом из Москвы начинается от 29 тысяч рублей на человека. Эксперт уточнил, что сейчас по этой цене можно приобрести недельный тур, который включает перелет, трансфер и проживание в гостевом доме.
Мельник отметил, что между Абхазией и Турцией началась конкуренция по качеству обслуживания.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов ранее сообщил, что отельеры начали снижать цены на туры в Турцию из России из-за низкого спроса, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru