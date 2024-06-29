«Турпром»: Из-за высоких цен Турция уступает своих туристов конкурентам

Из-за высоких цен турецкие отельеры уступают своих туристов, которые отправляются в боле дешевые поездки в Грецию, Египет и ОАЭ. Об этом сообщает издание «Турпром».

Отмечается, что в этом году цены на отдых в Турции действительно значительно выросли, и даже скидки уже не привлекают отдыхающих не только турецких, но и иностранных.

Дешевле, но дорого: Цены на туры в Турцию упали из-за снижения спроса

По данным источника, например, отдых в одном из пятизвездочных отелей Измира на восемь дней будет стоить для граждан Турции примерно 183 тыс. рублей. При этом стоимость поездки в Грецию в подобную гостиницу составит около 130 тыс. рублей, а в Дубай – 97 тыс. рублей.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов сообщил, что цены на туры в Турцию упали из-за снижения спроса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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