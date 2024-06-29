«Турпром»: Из-за высоких цен Турция уступает своих туристов конкурентам

Из-за высоких цен турецкие отельеры уступают своих туристов, которые отправляются в боле дешевые поездки в Грецию, Египет и ОАЭ. Об этом сообщает издание «Турпром».

Отмечается, что в этом году цены на отдых в Турции действительно значительно выросли, и даже скидки уже не привлекают отдыхающих не только турецких, но и иностранных.