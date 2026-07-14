На ближайшем заседании ЦБ снизит ставку максимум на 25 базисных пунктов, если вообще будет снижение. Об этом НСН рассказал экономист, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

Президент России Владимир Путин заявил, что процентная ставка в России будет снижаться. По его словам, это станет естественным процессом, обусловленным макроэкономическими показателями страны. Такое заявление он сделал на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым в Кремле. Центробанк на заседании 19 июня снизил ключевую ставку лишь на 25 б.п., до 14,25% годовых. Следующее заседание запланировано на 24 июля.

Бадалов раскрыл, какое снижение кажется наиболее реалистичным.

«Зампред Банка России Заботкин говорил, что рост цен на топливо внёс свой вклад в инфляцию. Следовательно, и предыдущее решение Банка России о снижении ставки на 25 базисных пунктов было продиктовано тем, что в ЦБ опасались последствий роста цен на топливо. Сейчас все последствия уже реализовались. Ближайшее заседание во многом будет ориентироваться на ситуацию на топливном рынке. В то же время не стоит ожидать снижения более чем на 25 б. п., если оно вообще будет, — возможно, регулятор возьмёт паузу», — отметил он.