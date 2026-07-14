Снижение или пауза? Что будет с ключевой ставкой в этом году
Лазарь Бадалов заявил НСН, что возможное снижение ставки на ближайшем заседании ЦБ будет крайне осторожным.
На ближайшем заседании ЦБ снизит ставку максимум на 25 базисных пунктов, если вообще будет снижение. Об этом НСН рассказал экономист, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.
Президент России Владимир Путин заявил, что процентная ставка в России будет снижаться. По его словам, это станет естественным процессом, обусловленным макроэкономическими показателями страны. Такое заявление он сделал на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым в Кремле. Центробанк на заседании 19 июня снизил ключевую ставку лишь на 25 б.п., до 14,25% годовых. Следующее заседание запланировано на 24 июля.
Бадалов раскрыл, какое снижение кажется наиболее реалистичным.
«Зампред Банка России Заботкин говорил, что рост цен на топливо внёс свой вклад в инфляцию. Следовательно, и предыдущее решение Банка России о снижении ставки на 25 базисных пунктов было продиктовано тем, что в ЦБ опасались последствий роста цен на топливо. Сейчас все последствия уже реализовались. Ближайшее заседание во многом будет ориентироваться на ситуацию на топливном рынке. В то же время не стоит ожидать снижения более чем на 25 б. п., если оно вообще будет, — возможно, регулятор возьмёт паузу», — отметил он.
Также он раскрыл, ждать ли в ближайшей перспективе возращения ставки к показателю 10%.
«Нет, это уже нереалистично. Если до конца года ставка снизится в целом на 1%, это уже будет хорошо. Опять же, на последней пресс‑конференции по ставке глава ЦБ Эльвира Набиуллина и Заботкин говорили о том, что горизонт цикла снижения растянулся не только на 2026–2027 годы — речь уже идёт о 2028 годе. Поэтому, если мы говорим о какой‑то более приемлемой ставке для бизнеса, то это не раньше 2028 года — при условии, что не произойдёт каких‑либо шоков, вроде текущего топливного кризиса. И если эти шоки будут краткосрочными», — подытожил Заботкин.
Ранее финансовый директор компании «Альфа-Деньги» Екатерина Фурзикова заявила, что цикл снижения ключевой ставки в России может замедлиться по сравнению с ожидаемыми темпами, Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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