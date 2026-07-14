«То, что поголовье клещей насыщается не только все большим количеством разнообразных возбудителей, но и самыми тяжелыми из них, — это достаточно естественный процесс, потому что распространение происходит не через человека, а через хозяев, которых клещ в основном находит среди лесных животных и птиц. Сегодня у клещей было встречено почти 30 возбудителей различных заболеваний. Самые тяжелые из них выбраны в качестве нескольких возбудителей, которые предлагаются для проверки их наличия в уже присосавшихся клещах. Поскольку у болезни Лайма очень тяжелый бактериальный возбудитель, близкий родственник возбудителя сифилиса, она лечится очень тяжело. Если в снятом клеще определился этот возбудитель, нужно немедленно начинать антибиотикотерапию, поскольку чем дольше возбудитель находится в человеке, тем сложнее потом вылечить заболевание. Он гнездится в основном в суставах, последствия этой болезни довольно тяжелые», — сказал Чепурнов.

Укус клещей также может вызвать заражение клещевым энцефалитом, напомнил собеседник НСН.

«Клещевой энцефалит — это тяжелое инфекционное заболевание. Его лечение заключается в немедленном применении иммуноглобулинов, полученных от людей, которые либо перенесли это заболевание, либо вакцинированы. Раньше для этого пользовались гетерологичной сывороткой, то есть сывороткой, полученной от иммунизируемых этим вирусом лошадей. Но люди раньше были крепче, иммуноглобулины, выделяемые от другого вида животных, подчас вызывают у человека очень тяжелую реакцию, вплоть до анафилактического шока, хотя они, возможно, более эффективны», — добавил эксперт.

В заключение Чепурнов рассказал, как можно попытаться защититься от нападения клещей и что делать, если клещ все-таки присосался.

«Защититься очень сложно. Самое простое — не ходить в лес, хотя можно и в городе подцепить клеща, либо надевать специальную одежду, но в такую жару носить ее невозможно. Репелленты не очень эффективны, хотя ими пользоваться, безусловно, надо, если вы все-таки отправились в лес. Обязательно надо осматривать друг друга: к счастью, клещ не кидается сразу же сосать кровь, а ищет более удобное для себя место, иногда на это уходит пара часов. Поэтому, если периодически осматривать одежду и кожу, то есть довольно высокие шансы поймать клеща до того, как он присосался. Если же клещ успел присосаться, надо попытаться его вытащить и изолировать в какую-нибудь подходящую емкость, чтобы максимум на следующий день сдать его в лабораторию. Обязательно надо обратиться в медучреждение, поскольку есть риск заработать очень тяжелые осложнения, вплоть до инвалидности и летального исхода», — подытожил он.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что клещи опасны тем, что переносят десятки вирусов, включая энцефалит, потому, выходя весной на лесную прогулку, важно позаботиться о закрытой одежде. При этом встреча с клещами страшна не только для человека, но и для собак, сообщила «Радиоточка НСН».

