Трамп отверг предположения о причастности России к смерти сенатора Грэма
Президент США Дональд Трамп в интервью порталу Newsmax отверг предположения о причастности России к смерти сенатора Линдси Грэма (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Отвечая на соответствующий вопрос, глава Белого дома указал, что у сенатора была наследственная предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.
«Мне бы хотелось сказать «да», но я думаю, что у него были проблемы со здоровьем... Я сторонник «теории скаковых лошадей»: если у человека есть проблемы, то они есть», - сказал он.
Трамп также добавил, что отец политика «умер примерно в том же возрасте».
Сенатор Линдс Грэм, выступавший за 500-процентные пошлины на импорт в США из стран, которые продолжают закупать российскую нефть, умер 11 июля на 72-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стало «расслоение аорты вследствие атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания», пишут «Известия».
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