Трамп отверг предположения о причастности России к смерти сенатора Грэма

Президент США Дональд Трамп в интервью порталу Newsmax отверг предположения о причастности России к смерти сенатора Линдси Грэма (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Сенатор Грэм перед смертью заявил, что не может уйти из жизни, пока не введет санкции против РФ

Отвечая на соответствующий вопрос, глава Белого дома указал, что у сенатора была наследственная предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.

«Мне бы хотелось сказать «да», но я думаю, что у него были проблемы со здоровьем... Я сторонник «теории скаковых лошадей»: если у человека есть проблемы, то они есть», - сказал он.

Трамп также добавил, что отец политика «умер примерно в том же возрасте».

Сенатор Линдс Грэм, выступавший за 500-процентные пошлины на импорт в США из стран, которые продолжают закупать российскую нефть, умер 11 июля на 72-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стало «расслоение аорты вследствие атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания», пишут «Известия».

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ФОТО: AP/TASS
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