Желание получать больше денег должно быть обосновано ситуацией на рынке, тогда шансы на повышение зарплаты выше, рассказал НСН основатель портала SuperJob Алексей Захаров.



Компании стали более лояльны к сотрудникам, которые готовы уволиться, если им не пересмотрят зарплату или условия труда. Каждый десятый наниматель утверждает, что сразу выполняет требования работников (в 2024 году таких было 6%), еще 64% обсуждают компромиссные варианты (2 года назад — 67%). Увольняют «неудобных» только 6%, следует из опроса SuperJob. Захаров объяснил, почему все изменилось.