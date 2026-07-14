Россиянам объяснили, как и когда просить повышение зарплаты
Начальство готово идти на компромиссы, если предъявить веские аргументы, заявил НСН Алексей Захаров.
Желание получать больше денег должно быть обосновано ситуацией на рынке, тогда шансы на повышение зарплаты выше, рассказал НСН основатель портала SuperJob Алексей Захаров.
Компании стали более лояльны к сотрудникам, которые готовы уволиться, если им не пересмотрят зарплату или условия труда. Каждый десятый наниматель утверждает, что сразу выполняет требования работников (в 2024 году таких было 6%), еще 64% обсуждают компромиссные варианты (2 года назад — 67%). Увольняют «неудобных» только 6%, следует из опроса SuperJob. Захаров объяснил, почему все изменилось.
«Вопрос зарплаты для части персонала — это вопрос переговорный. В крупных компаниях он решается через профсоюзы, а для высшего менеджмента всегда есть индивидуальные договоренности. В небольших существует личное обсуждение с каждым сотрудником. К тому же, раньше компаниям было легко подбирать персонал, и при наличии альтернатив на рынке, они неохотно шли на переговоры. На данный момент на рынке очень мало сотрудников — кадровый голод. Раньше могли отшутиться, что с “террористами” переговоров не будет, а теперь говорят “давай найдем точки соприкосновения”. Люди обсуждают проблему и идут к компромиссу. Он часто оказывается в пользу работника», — подчеркнул он.
Захаров добавил, что далеко не каждому сотруднику автоматически повысят зарплату после разговора.
«Для того, чтобы вести такие переговоры, надо зайти и посмотреть, какие вакансии предлагаются за то же самое, что я делаю на текущем рабочем месте. Если рынок предлагает зарплату больше, то можно просто распечатывать эти вакансии или посылать ссылки работодателю и начальнику. Достаточно сказать, что либо я ухожу вот туда, либо я хочу столько же, сколько предлагают на рынке труда. Но всегда надо ориентироваться на эти показатели. Просто прийти и заявить ”я хочу больше” — это неконструктивный подход. А сказать “моя зарплата ниже рынка, вот доказательства” — это аргумент, против которого сложно возражать», — отметил он.
Ранее руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян посоветовал НСН, когда лучше всего просить повышение зарплаты.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин: Ключевая ставка в России должна снижаться
- Вирусолог объяснил нашествие опасных клещей в России
- «Голодные ИИ-монстры»: Почему смартфоны снова подорожают
- Лавров: Трамп не отрицает договорённостей с РФ на Аляске
- Премия по $4: Как Россия выиграет от «ормузских» пошлин США
- «Высказывать не имеют права»: Абхазию призвали не портить отдых российским туристам
- Трамп отверг предположения о причастности России к смерти сенатора Грэма
- Россиянам объяснили, как и когда просить повышение зарплаты
- Верховная рада продлила на Украине военное положение и мобилизацию
- График веерных отключений электроэнергии ввели в Севастополе