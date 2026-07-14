Путин: Ключевая ставка в России должна снижаться

Глава региона отметил, что снижение ключевой ставки необходимо для экономики республики. Также Николаев указал, что разговаривал с главой Центробанка РФ Эльвирой набиуллиной, которая, по его словам, «вроде обещает, что ставка всё-таки будет снижаться».

«Это должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики», — ответил ему глава государства.

Ранее Набиуллина заявила, что Центробанк видит пространство для снижения ключевой ставки в июле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

