Путин: Ключевая ставка в России должна снижаться
Ключевая ставка в России должна снижаться. Как сообщает RT, об этом на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава региона отметил, что снижение ключевой ставки необходимо для экономики республики. Также Николаев указал, что разговаривал с главой Центробанка РФ Эльвирой набиуллиной, которая, по его словам, «вроде обещает, что ставка всё-таки будет снижаться».
«Это должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики», — ответил ему глава государства.
Ранее Набиуллина заявила, что Центробанк видит пространство для снижения ключевой ставки в июле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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