Лавров: Трамп не отрицает договорённостей с РФ на Аляске

Президент США Дональд Трамп не отрицает договорённостей с Россией на Аляске. Как сообщает RT, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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По его словам, Европа и Киев говорят об обратном, а также пытаются увести США в сторону от договорённостей Аляски.

«Президент Трамп не комментирует эти попытки и не говорит о том, что Аляски больше не существует», — подчеркнул министр.

Ранее Лавров заявил, что Россия на саммите на Аляске в 2025 году согласилась с компромиссными предложениями США, а все иные интерпретации он «считает неуместными», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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