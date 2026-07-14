Лавров: Трамп не отрицает договорённостей с РФ на Аляске
Президент США Дональд Трамп не отрицает договорённостей с Россией на Аляске. Как сообщает RT, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, Европа и Киев говорят об обратном, а также пытаются увести США в сторону от договорённостей Аляски.
«Президент Трамп не комментирует эти попытки и не говорит о том, что Аляски больше не существует», — подчеркнул министр.
Ранее Лавров заявил, что Россия на саммите на Аляске в 2025 году согласилась с компромиссными предложениями США, а все иные интерпретации он «считает неуместными», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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