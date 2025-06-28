Жителей и гостей Сочи предупредили о возможных смерчах

Штормовое предупреждение объявили на территории Сочи и федеральной территории Сириус, сообщили в МЧС региона.

Смерчи не помогут Анапе очиститься от мазута

Синоптики предупреждают о сильных осадках, грозах и усилении ветра с порывами до 15-17 м/с.

Особую опасность представляет риск формирования смерчей над морем в районе участка Магри-Веселое.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил «Радиоточке НСН», что погода на юге РФ налаживается, а температура воды в море становится «совсем-совсем курортной».

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