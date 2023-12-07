В «Аэрофлоте» не исключили возобновления прямых рейсов во Вьетнам

По его словам, также в планах компании запуск прямых рейсов в Гонконг и Гавану.

«Речь идет в основном о тех дружественных юрисдикциях, с которыми у нас есть сейчас отношения», - отметил Напольнов.

Ранее «Аэрофлот» заявил о сбое в системе оформления авиабилетов Leonardo, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

