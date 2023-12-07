В «Аэрофлоте» не исключили возобновления прямых рейсов во Вьетнам
О том, что в ближайшее время возможно появятся в расписании авиакомпании «Аэрофлот» прямые рейса во Вьетнам, заявил замдиректора департамента корпоративных финансов, директор по связям с инвесторами и рынкам капитала «Аэрофлота» Андрей Напольнов в подкасте «Жадный инвестор».
По его словам, также в планах компании запуск прямых рейсов в Гонконг и Гавану.
«Речь идет в основном о тех дружественных юрисдикциях, с которыми у нас есть сейчас отношения», - отметил Напольнов.
Ранее «Аэрофлот» заявил о сбое в системе оформления авиабилетов Leonardo, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В «Аэрофлоте» не исключили возобновления прямых рейсов во Вьетнам
- МВФ оценил потребности Украины в 2024 году в $42 миллиарда
- ВОЗ: 3,5 тысячи человек погибли в мире из-за холеры в 2023 году
- Армения и Азербайджан договорились об обмене пленными
- Мостовой назвал главного тренера Абаскаля посторонним для «Спартака»
- Цена российской нефти упала ниже потолка G7 в $60 за баррель
- Охлобыстин заявил, что Пугачева мешала успешной карьере певца SHAMAN
- Отец Усса назвал спектаклем объявление награды за информацию о сыне
- ФОМ: 70% россиян поддерживают выдвижение Путина на новый срок
- Костин исключил новое падение рубля до 100 за доллар
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru