Зыкова и Каримова принесли российской команде серебро и бронзу Олимпиады в стрельбе

Наши девушки уступили победу швейцарской спортсменке Нине Кристен.

Отмечается, что Зыкова в квалификации смогла показать лучший результат и установить олимпийский рекорд.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

