Зыкова и Каримова принесли российской команде серебро и бронзу Олимпиады в стрельбе
Российские спортсменки Юлия Зыкова и Юлия Каримова завоевали серебряную и бронзовую награды соответственно в стрельбе из винтовки с 50 метров с трех положений на Олимпийских играх в Токио.
Наши девушки уступили победу швейцарской спортсменке Нине Кристен.
Отмечается, что Зыкова в квалификации смогла показать лучший результат и установить олимпийский рекорд.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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