Олимпийская чемпионка Бацарашкина получила звание лейтенанта Росгвардии

Обладательнице двух золотых медалей Олимпийских Игр в Токио россиянке Виталине Бацарашкиной присвоили звание лейтенанта Росгвардии, передает ТАСС.

Отмечается, что решение принял глава Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.

Напомним, 25 июля Бацарашкина завоевала золотую медаль в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров у женщин. Спортсменка 30 июля выиграла золото Игр в Токио в стрельбе из пистолета с 25 метров.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

