Ветеринары заступились за российскую вакцину на фоне жалоб владельцев собак
После вакцинации от бешенства препаратом «Мультикан-8» могли быть проблемы только в случае нарушения условий хранения препарата, заявил НСН Владимир Уражевский.
Отечественная вакцина «Мультикан-8» не имеет никаких последствий для питомцев, если делать все по инструкции, а также правильно хранить препарат, заявил НСН кинолог и ветеринарный врач Владимир Уражевский.
Владельцы собак из разных регионов России массово сообщают о тяжёлых осложнениях и гибели питомцев после вакцинации от бешенства препаратом «Мультикан-8», пишет Mash. После ряда жалоб профильные службы начали проверку. По предварительным данным, речь идет о партии №20. Уражевский объяснил, с чем это может быть связано.
«Скорее всего, были нарушены правила транспортировки и хранения препарата. Мы активно пользуемся этой вакциной, не было никогда сбоев. У нас любят иностранную вакцину, но с ней у нас бывали проблемы, скажу так. Если к щенку попадала инфекция, заболевал весь питомник, несмотря на вакцинацию. А 15 лет назад, когда мы перешли на нашу вакцину, такие проблемы прекратились. Как ветеринарный доктор, как владелец питомника могу сказать, что результаты вакцины очень хорошие. Антитела вырабатываются, они имеют высокие титры, с ней можно выезжать во все страны мира. Это либо проблемы с хранением, либо вброс конкурентов. Возможно, был конкретный недобросовестный поставщик в конкретный регион, в Москве не было таких проблем. Мы недавно прививали своих щенков, проблем не было. Оснований не доверять компании нет никаких. В стандартной ситуации никаких последствий от этой вакцины нет, если все делать по инструкции», - объяснил он.
Российские специалисты смогли заместить более 90% всех импортных вакцин и препаратов для животных, сказал НСН ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
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