Отечественная вакцина «Мультикан-8» не имеет никаких последствий для питомцев, если делать все по инструкции, а также правильно хранить препарат, заявил НСН кинолог и ветеринарный врач Владимир Уражевский.

Владельцы собак из разных регионов России массово сообщают о тяжёлых осложнениях и гибели питомцев после вакцинации от бешенства препаратом «Мультикан-8», пишет Mash. После ряда жалоб профильные службы начали проверку. По предварительным данным, речь идет о партии №20. Уражевский объяснил, с чем это может быть связано.