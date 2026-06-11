Победительница «Ролан Гаррос» Андреева снялась с турнира в Берлине
Победительница Открытого чемпионата Франции 2026 года россиянка Мирра Андреева отказалась от участия в турнире WTA-500 в Берлине. Об этом сообщили организаторы соревнований.
По словам тннисистки, решение было принято с целью «взять больше времени на восстановление и подготовку к сезону на траве»
«Надеюсь вернуться в следующем году» — сказала спортсменка.
Ранее Андреева впервые в карьере выиграла «Ролан Гаррос» уверенно переиграв в финале представительницу Польши Майю Хвалиньскую со счётом 2:0 (6:3, 6:2), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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