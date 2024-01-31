Зюганов назвал дисквалификацию Валиевой одной из самых позорных в мировом спорте
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой одной из самых позорных в мировом спорте, передает ТАСС.
По его словам, процесс расследования вызывает вопросы, «это и есть фашистское поведение англосаксов».
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Сборная России по фигурному катанию лишена золота в командном турнире. Олимпийский комитет России (ОКР) сравнил дисквалификацию фигуристки с объявлением войны российскому спорту.
Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина ранее в беседе с «Радиоточкой НСН» задалась вопросом, что сделал Олимпийский комитет России для защиты фигуристки Камилы Валиевой. Она отметила, что в комитете не работает, поэтому не знает детали ситуации.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Невиновна!»: Тутберидзе впервые прокомментировала решение по делу Валиевой
- МИД Таиланда объяснил задержку депортации музыкантов «Би-2»
- Исследование: Самые счастливые россияне живут в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде
- Минпросвещения: школьный предмет «труд» будет состоять из 5 обязательных модулей
- Посредничество при возвращении пленных с Украины оказали ОАЭ
- Кубань обогнала Москву по недоступности жилья для местных жителей
- Матвиенко назвал условие прощения уехавших из России артистов
- Лазарев назвал «раздуванием хайпа» обвинения в задолженности перед ФНС
- Зюганов назвал дисквалификацию Валиевой одной из самых позорных в мировом спорте
- Россиян на Шри-Ланке призвали не арендовать мотобайки из-за участившихся ДТП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru