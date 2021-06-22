Зобнин извинился перед болельщиками за ошибку в матче с Данией на Евро-2020

Накануне россияне уступили датчанам со счетом 1:4 в последнем матче группового этапа Евро-2020. Во втором тайме Зобнин отдал неточный пас, и этим воспользовался отправивший мяч в ворота сборной России Юссуф Поульсен.

«Хочу извиниться перед всеми болельщикам, которые в нас верили. В матче с датчанами я совершил грубейшую ошибку, которая не допустима на таком уровне и в такой решающей игре. Я это осознаю. Готов принять весь хейт и удар на себя», — заявил Зобнин в интервью порталу Championat.com.

Полузащитник российской сборной подчеркнул, что «ошибаются все», и нужно идти дальше.

По итогам матча со сборной Дании россияне заняли последнее место в группе B и не смогли выйти в плей-офф Евро-2020.

