Зобнин извинился перед болельщиками за ошибку в матче с Данией на Евро-2020
Полузащитник сборной России по футболу Роман Зобнин извинился за свою ошибку в матче со сборной Дании на Чемпионате Европы-2020.
Накануне россияне уступили датчанам со счетом 1:4 в последнем матче группового этапа Евро-2020. Во втором тайме Зобнин отдал неточный пас, и этим воспользовался отправивший мяч в ворота сборной России Юссуф Поульсен.
«Хочу извиниться перед всеми болельщикам, которые в нас верили. В матче с датчанами я совершил грубейшую ошибку, которая не допустима на таком уровне и в такой решающей игре. Я это осознаю. Готов принять весь хейт и удар на себя», — заявил Зобнин в интервью порталу Championat.com.
Полузащитник российской сборной подчеркнул, что «ошибаются все», и нужно идти дальше.
По итогам матча со сборной Дании россияне заняли последнее место в группе B и не смогли выйти в плей-офф Евро-2020.
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