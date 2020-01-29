«Злость ему поможет!» Ветеран ЦСКА предсказал дальнейшую судьбу Кокорина

«Кокорин нормальный игрок, выше среднего. Семак хочет иметь его в команде. Я нисколько не сомневаюсь, что Кокорин был бы в основном составе "Зенита". Но руководство клуба, видимо, не хочет. Ничего страшного! Все равно они придут к общему знаменателю. Пусть поиграет немножко в "Сочи" до следующего перехода. Он там почувствует такую силу, что потом ее принесет и в "Зенит", и в сборной еще будет играть. У него сейчас самый хороший возраст – 28 лет. Травм не имел. Злой, как собака на всех и на вся! Это ему поможет. Сейчас он очень здорово заиграет, я уверен. Парень с головой, с великолепными данными. Он будет лучшим форвардом у нас в стране!» - заявил он.

Напомним, осужденный за две драки в центре столицы Кокорин был освобождён по УДО 17 сентября 2019 года. В декабре он получил наградную грамоту «За благие дела». Награждение произошло перед стартом матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо». Грамоты были вручены за поддержку детских команд. Награду также получили форвард Артем Дзюба, полузащитники Олег Шатов и Александр Ерохин.

