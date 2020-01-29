«Злость ему поможет!» Ветеран ЦСКА предсказал дальнейшую судьбу Кокорина
Заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарев в эфире НСН выразил уверенность, что скандальный форвард «Зенита» докажет свой профессионализм, став одним из лучших футболистов России.
Болельщики «Зенита» критикуют решение исключить Александра Кокорина из состава команды. Всего за пару часов под постом официального Twitter-аккаунта клуба с составом на сбор появились сотни комментариев. Почти все — с критикой от болельщиков. «Зенит» принял решение отдать форварда в аренду «Сочи» до окончания сезона-2019/2020. Против перехода выступают сам футболист и главный тренер команды Сергей Семак.
Заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарев в эфире НСН высказал мнение, что Кокорин, отсидевший в СИЗО за инцидент с избиением московского чиновника, должен начать играть лучше всех. Ветеран ЦСКА прочит ему место на пьедестале среди лучших футболистов страны.
«Кокорин нормальный игрок, выше среднего. Семак хочет иметь его в команде. Я нисколько не сомневаюсь, что Кокорин был бы в основном составе "Зенита". Но руководство клуба, видимо, не хочет. Ничего страшного! Все равно они придут к общему знаменателю. Пусть поиграет немножко в "Сочи" до следующего перехода. Он там почувствует такую силу, что потом ее принесет и в "Зенит", и в сборной еще будет играть. У него сейчас самый хороший возраст – 28 лет. Травм не имел. Злой, как собака на всех и на вся! Это ему поможет. Сейчас он очень здорово заиграет, я уверен. Парень с головой, с великолепными данными. Он будет лучшим форвардом у нас в стране!» - заявил он.
Напомним, осужденный за две драки в центре столицы Кокорин был освобождён по УДО 17 сентября 2019 года. В декабре он получил наградную грамоту «За благие дела». Награждение произошло перед стартом матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо». Грамоты были вручены за поддержку детских команд. Награду также получили форвард Артем Дзюба, полузащитники Олег Шатов и Александр Ерохин.
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