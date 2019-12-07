Кокорину вручили награду «За благие дела»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин получил наградную грамоту «За благие дела». Награждение произошло перед стартом матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо», пишет «Лента.ру».

Уточняется, что награду получили сразу несколько игроков петербургского клуба. Грамоты были вручены за поддержку детских команд. Грамоту также получили форвард Артем Дзюба, полузащитники Олег Шатов и Александр Ерохин.

Напомним, что в сентябре 28-летний Кокорин освободился из колонии.

Ранее российский футбольный союз (РФС) не допустил Александра Кокорина до участия в чемпионате России. Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в эфире НСН заявил, что руководство «Зенита», подписывая контракт с Кокориным, не могло не знать об ограничениях.

