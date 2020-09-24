Златан Ибрагимович заразился коронавирусом

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает официальный сайт итальянской команды. При этом, подробностей о самочувствии футболиста не приводится.

«Игрок был незамедлительно помещён на домашний карантин. У остальных членов команды и сотрудников клуба коронавируса не обнаружено», — сообщили в клубе.

Известно, что 39-летний шведский нападающий прошёл тест на COVID-19 перед матчем отборочного тура Лиги Европы «Милан» — «Буде-Глимт». Встреча состоится в этот четверг, 24 сентября, в Милане.