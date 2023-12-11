Златан Ибрагимович вошел в совет директоров ФК «Милан»
Экс-игрок итальянского «Милана» Златан Ибрагимович вошёл в состав совета директоров футбольного клуба. Об этом сообщает пресс-служба американской инвестиционной компании Redbird, которая владеет командой.
В сообщении говорится, что футболист занял пост старшего советника. В список его задач вошли, в том числе, развитие футболистов и игровые тренировки, продвижение глобального бренда «Милана», поддержка специальных проектов стратегической важности.
«Ибра — одна из самых знаковых персон, когда-либо игравших в футбол... Он поможет найти и оценить новые инвестиционные возможности для фирмы, а также проконсультировать по портфелю RedBird», - отметили в компании.
ФК «Милан» в 2022 году объявил о продлении контракта с Ибрагимовичем на один сезон. 5 июня 2023 года футболист заявил о завершении карьеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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