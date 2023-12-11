Златан Ибрагимович вошел в совет директоров ФК «Милан»

В сообщении говорится, что футболист занял пост старшего советника. В список его задач вошли, в том числе, развитие футболистов и игровые тренировки, продвижение глобального бренда «Милана», поддержка специальных проектов стратегической важности.

«Ибра — одна из самых знаковых персон, когда-либо игравших в футбол... Он поможет найти и оценить новые инвестиционные возможности для фирмы, а также проконсультировать по портфелю RedBird», - отметили в компании.

ФК «Милан» в 2022 году объявил о продлении контракта с Ибрагимовичем на один сезон. 5 июня 2023 года футболист заявил о завершении карьеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

