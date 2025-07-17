Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА» выступят на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»
Юлия Пересильд в эфире НСН пригласила поклонников группы «МАNДРАГОРА» на фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ», пообещав прекрасный концерт под открытым небом.
На киносцене фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» выступит актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд и ее группа «МАNДРАГОРА», сообщили организаторы.
Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» состоится в столичном кинопарке «Москино» 26-27 июля. В течение двух дней под открытым небом выступят около 20 групп. Среди участников фестиваля, как рок-музыканты, так и известные актеры, имеющие собственные музыкальные группы. Выступление группы «МАNДРАГОРА» пройдет во второй день фестиваля в 20:00.
«Дорогие друзья, от лица группы МАNДРАГОРА приглашаю вас 27 июля на фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ», мы выступим там. Фестиваль – это всегда маленькая жизнь. Мы вас очень ждем, сыграем под открытым небом на площадке кинопарка "Москино"», – подчеркнула Пересильд.
«НАШИ В ГОРОДЕ» — традиционный фестиваль «НАШЕго Радио», который впервые прошел в 2002 году в Санкт-Петербурге. Суммарная аудитория концертов фестиваля в крупных городах страны за годы существования достигает около полумиллиона человек.
В 2025 году музыкальное событие пройдет в столице на площадке с кинодекорациями, что позволит всем желающим погрузиться в индустрию кино. Хедлайнерами фестиваля стали группа «Ленинград» с ее бессменным лидером Сергеем Шнуровым, «Чайф» с Владимиром Шахриным и RADIO TAPOK. Также выступят актер Гоша Куценко со своей группой «ГК», ДЕМИДОВAND участника «Квартета И» Александра Демидова, группы «ПилОт», «Крематорий», «Гудтаймс», Костя Кулясов и «АнимациЯ», Найк Борзов, F.P.G., Nagart, «Глобалис», Елена Jaya, «Ключевая», TattooIn, «Ключи» и «Гран-КуражЪ».
До кинопарка «Москино» легко добраться на общественном транспорте – от станций метро «Теплый стан» и «Саларьево» ходит бесплатный автобус, также доехать можно от станции метро «Ольховая».
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