«НАШИ В ГОРОДЕ» — традиционный фестиваль «НАШЕго Радио», который впервые прошел в 2002 году в Санкт-Петербурге. Суммарная аудитория концертов фестиваля в крупных городах страны за годы существования достигает около полумиллиона человек.

В 2025 году музыкальное событие пройдет в столице на площадке с кинодекорациями, что позволит всем желающим погрузиться в индустрию кино. Хедлайнерами фестиваля стали группа «Ленинград» с ее бессменным лидером Сергеем Шнуровым, «Чайф» с Владимиром Шахриным и RADIO TAPOK. Также выступят актер Гоша Куценко со своей группой «ГК», ДЕМИДОВAND участника «Квартета И» Александра Демидова, группы «ПилОт», «Крематорий», «Гудтаймс», Костя Кулясов и «АнимациЯ», Найк Борзов, F.P.G., Nagart, «Глобалис», Елена Jaya, «Ключевая», TattooIn, «Ключи» и «Гран-КуражЪ».

До кинопарка «Москино» легко добраться на общественном транспорте – от станций метро «Теплый стан» и «Саларьево» ходит бесплатный автобус, также доехать можно от станции метро «Ольховая».

