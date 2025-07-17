Тренер боксера Александра Поветкина погиб при выполнении боевого задания

Тренер, наставник олимпийского чемпиона по боксу Александра Поветкина Игорь Нестеров погиб в ходе выполнения боевого задания. Об этом говорится в сообщении промоутерской компании «Мир бокса» в соцсети «ВКонтакте».

«Игорь входил в команду... Александра Поветкина, был его тренером по силовой подготовке и спарринг-партнером. А главное, был одним из ближайших друзей Александра. Уход Игоря Нестерова - большая утрата для всей боксерской семьи», - отметили в организации.

Известно, что Нестеров погиб в одном из государств Западной Африки, пишет 360.ru.

Поветкин отреагировал на смерть тренера, опубликовав в соцсетях историю «Покойся с миром, Кабан».

Ранее стало известно о смерти четырехкратного чемпиона России по боксу Александра Шкаликова, ему было 54 года.

