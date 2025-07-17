ПВО сбила четыре украинских дрона над тремя регионами

Четыре беспилотника ВСУ самолетного типа нейтрализовали над тремя регионами России. Об этом сообщило Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата», - указало ведомство, уточнив, что дроны сбили в период с 07.00 до 07.30 мск.

Военные ликвидировали два БПЛА в Тульской области, по одному – в Калужской и Брянской областях.

Минувшей ночью над территорией России сбили 122 беспилотника ВСУ, пишет 360.ru.

