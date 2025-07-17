В Брянской области украинские БПЛА атаковали свинокомплекс

Силы ПВО за ночь сбили больше 100 БПЛА над регионами России Власти Белгородской области будут ежедневно обсуждать усиление мер безопасности Госдума ужесточит ответственность за фальсификацию молочных продуктов Нейросети через пять лет не смогут полностью заменить человека