В Брянской области украинские БПЛА атаковали свинокомплекс

Украинские дроны атаковали свинокомплекс компании «Мираторг» в Климовском районе Брянской области. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале организации.

По данным компании, за прошедшие сутки беспилотники ВСУ несколько раз атаковали комплекс.

«Благодаря слаженным действиям сотрудников предприятия пострадавших среди персонала нет, легкие повреждения получила строительная техника», - указали в «Мираторге».

По данным Минобороны, минувшей ночью в Брянской области уничтожили 43 украинских БПЛА, напоминает РЕН ТВ.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиБрянская Область

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