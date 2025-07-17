В Брянской области украинские БПЛА атаковали свинокомплекс
17 июля 202509:38
Украинские дроны атаковали свинокомплекс компании «Мираторг» в Климовском районе Брянской области. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале организации.
По данным компании, за прошедшие сутки беспилотники ВСУ несколько раз атаковали комплекс.
«Благодаря слаженным действиям сотрудников предприятия пострадавших среди персонала нет, легкие повреждения получила строительная техника», - указали в «Мираторге».
По данным Минобороны, минувшей ночью в Брянской области уничтожили 43 украинских БПЛА, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru