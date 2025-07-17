В Воронеже задержали диверсанта, готовившего теракт на объекте энергетики
Диверсанта, планировавшего взрыв на объекте энергетической инфраструктуры, задержали в Воронеже. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, россиянин 1984 года рождения через мессенджер инициативно установил и поддерживал контакт с сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. Фигурант согласился на участие в разведывательно-подрывной деятельности, собирал и передавал данные о российских средствах противовоздушной обороны в Воронежской области, а также по заданию куратора извлек самодельное взрывное устройство для последующего диверсионно-террористического акта на энергообъекте в регионе.
Злоумышленника своевременно выявили и задержали. Против него возбудили уголовное дело о госизмене в форме шпионажа и оказания другой помощи иностранному государству, приготовлении к диверсии группой лиц по предварительному сговору на объекты топливно-энергетического комплекса, незаконном приобретении и хранении взрывчатки.
Россиянина арестовали, он дает признательные показания и сотрудничает с правоохранителями.
Ранее ФСБ предотвратила теракт против военнослужащего РФ в Тюменской области, был задержан готовивший подрыв 38-летний россиянин, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru