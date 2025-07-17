В Воронеже задержали диверсанта, готовившего теракт на объекте энергетики

Диверсанта, планировавшего взрыв на объекте энергетической инфраструктуры, задержали в Воронеже. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, россиянин 1984 года рождения через мессенджер инициативно установил и поддерживал контакт с сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. Фигурант согласился на участие в разведывательно-подрывной деятельности, собирал и передавал данные о российских средствах противовоздушной обороны в Воронежской области, а также по заданию куратора извлек самодельное взрывное устройство для последующего диверсионно-террористического акта на энергообъекте в регионе.

Злоумышленника своевременно выявили и задержали. Против него возбудили уголовное дело о госизмене в форме шпионажа и оказания другой помощи иностранному государству, приготовлении к диверсии группой лиц по предварительному сговору на объекты топливно-энергетического комплекса, незаконном приобретении и хранении взрывчатки.

Россиянина арестовали, он дает признательные показания и сотрудничает с правоохранителями.

Ранее ФСБ предотвратила теракт против военнослужащего РФ в Тюменской области, был задержан готовивший подрыв 38-летний россиянин, напоминает РЕН ТВ.

